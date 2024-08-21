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VK запускает свой сервис по продаже билетов на мероприятия

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

VK объявила о запуске нового сервиса по продаже билетов, который начнёт работу в бета-версии 21 августа 2024 года.

VK запускает свой сервис по продаже билетов на мероприятия

Пользователи смогут заходить через VK ID и оплачивать билеты с помощью банковских карт, Системы быстрых платежей (СБП) и «Пушкинской карты». В начале будет доступно около 14,5 тысячи мероприятий.

Техническую часть проекта будет обеспечивать облачный сервис Intickets.ru, в который VK вложила 40% акций.

Партнёры, как «Кассир.ру» и «Киноплан», помогут с организацией мероприятий и продажей билетов в кино. Инвестиции в запуск составляют 250-300 млн рублей, но сроки окупаемости пока не известны.

Реакция на новость в отрасли разная. В «МТС Live» считают, что новый сервис не сильно изменит рынок, так как для достижения 5% доли нужно время и большие вложения.

Однако эксперты форума Colisium думают, что VK может стать серьёзным конкурентом для «Яндекс Афиши» благодаря своему комплексному подходу к развлечениям.

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