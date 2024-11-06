VK запускает «Месяц борьбы с кибербуллингом» в 2024 году

В 2024 году VK впервые проводит масштабную кампанию, посвященную борьбе с кибербуллингом, которая продлится целый месяц. Этот проект проводится в шестой раз, но в отличие от предыдущих акций, теперь он будет длиться всю ноябрьскую часть года, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблеме травли в интернете и за его пределами.

В рамках «Месяца борьбы с кибербуллингом» VK совместно с более чем 100 партнерами, включая крупнейшие бренды, запустит серию информационных и просветительских инициатив. Кампания будет охватывать различные аспекты борьбы с травлей, повышение осведомленности и поддержку жертв кибербуллинга. Символом кампании по традиции стало белое эмодзи-сердце, которое служит знаком поддержки пострадавшим от интернет-травли.

Исследования о кибербуллинге:

VK также провела исследование, которое показало тревожные данные о распространенности кибербуллинга. Из опрошенных более 2000 пользователей социальных сетей, 33% столкнулись с интернет-травлей, что приводит к выраженным эмоциональным последствиям, таким как раздражение, злость, обида, тревога и подавленность. Более того, почти 70% пострадавших столкнулись с физическими симптомами, такими как бессонница и головные боли.

Интересным также является факт, что даже те, кто не считает себя жертвой кибербуллинга, часто сталкиваются с его проявлениями, такими как жесткая критика, исключение из чатов, или распространение ложной информации о человеке.

Проектные активности VK:

В рамках кампании VK и ее партнеры предложат различные способы поддержки жертв кибербуллинга. Например, почтовый сервис «Почта Mail» поменяет логотип на белое сердце, а в «ВКонтакте» появится интерактивный чат-бот, который предложит пользователям задания и позволит выиграть мерч. Также будут подготовлены образовательные материалы для учителей, родителей и школьников, чтобы научить предотвращать и справляться с интернет-травлей.

Соцсеть «Одноклассники» проведет серию эфиров с экспертами по методам борьбы с буллингом, а «Сферум» подготовит статьи и вебинары, чтобы помочь родителям и педагогам лучше распознавать и предотвращать кибербуллинг в сети.

Партнерские инициативы:

В 2024 году более 100 компаний и организаций присоединились к инициативе, включая крупные бренды, такие как Сбербанк, «Авито», «МТС Банк», и «Билайн». Например, издательство «Эксмо-АСТ» проведет серию прямых эфиров и опубликует материалы на тему кибербуллинга, а футбольный клуб «Зенит» посвятит матч против «Динамо» социальной акции, направленной на борьбу с интернет-травлей.

Медиа- и арт-партнеры, включая МАЕР и «Тавриду», покажут анимационные ролики на медиафасадах в Москве, которые должны достучаться до более 2 млн человек.

Поддержка молодежи:

Особое внимание уделено подросткам, которые наиболее уязвимы к кибербуллингу. В рамках акции будет организован анонимный чат с психологами, доступный через проект «1221», чтобы оказать психологическую помощь подросткам, столкнувшимся с интернет-травлей.

Эти усилия направлены на то, чтобы повысить осведомленность, поддержать пострадавших и минимизировать негативное воздействие кибербуллинга на эмоциональное состояние пользователей.