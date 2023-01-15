VK, Яндекс и Сбер планируют в 2023 году начать разрабатывать национальную мобильную ОС

В России хотят повторить успех Huawei, которая несмотря на санкции смогла на базе Android выпустить собственную операционную систему и успешно ее использовать в своих смартфонах и даже автомобилях.

Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал, что при курировании правительства будет создана российская операционная система на базе Android.

Для этого свои усилия объединят корпорации VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком», которые направят на разработку лучшие свои кадры.

Депутат отметил, что у российских IT-гигантов есть наработки, и каждая из перечисленных компаний уже разработала для Android смартфонов свои сервисы, которые активно используются в России6

«Осталось всё это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок» — написал Горелкин.

Сроки выхода отечественной ОС для смартфонов неизвестны, но на разработку ОС обычно требуется несколько лет.