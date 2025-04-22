«VK Видео» тестирует новый формат подписки для отключения рекламы

Видеосервис «VK Видео» начал тестирование нового формата подписки, который позволяет пользователям отключить рекламу во время просмотра контента. Эксперимент, как сообщает издание «Код Дурова», касается лишь ограниченной группы пользователей и направлен на оценку интереса к подобной опции.

Представители VK уточнили, что бесплатный просмотр с рекламой по-прежнему доступен, а оформление подписки остается необязательным. В компании отметили, что тестируют возможность сделать просмотр более комфортным, убрав рекламу.

В дополнение к этой функции недавно был запущен «Детский профиль», позволяющий родителям контролировать контент, доступный для детей, выбирая видео в зависимости от возраста. Также в декабре 2024 года был обновлен веб-сайт на отдельном домене vkvideo.ru, что ускорило поиск контента.