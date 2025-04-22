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«VK Видео» тестирует новый формат подписки для отключения рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Видеосервис «VK Видео» начал тестирование нового формата подписки, который позволяет пользователям отключить рекламу во время просмотра контента. Эксперимент, как сообщает издание «Код Дурова», касается лишь ограниченной группы пользователей и направлен на оценку интереса к подобной опции.

Представители VK уточнили, что бесплатный просмотр с рекламой по-прежнему доступен, а оформление подписки остается необязательным. В компании отметили, что тестируют возможность сделать просмотр более комфортным, убрав рекламу.

В дополнение к этой функции недавно был запущен «Детский профиль», позволяющий родителям контролировать контент, доступный для детей, выбирая видео в зависимости от возраста. Также в декабре 2024 года был обновлен веб-сайт на отдельном домене vkvideo.ru, что ускорило поиск контента.

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