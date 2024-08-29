VK создала самое крупное в РФ облачное хранилище one-cloud

VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в новое облачное хранилище, созданное с помощью разработки one-cloud.

Объём хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что делает его крупнейшим среди отечественных платформ.

Компания сообщила, что в случае сбоя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются. Также удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи загружают одно и то же видео на разные платформы, система автоматически удаляет дубликаты.

Это обновление было анонсировано на фоне проблем с YouTube в России, где пользователи с начала августа испытывают трудности с просмотром видео. Между тем российские провайдеры начали внедрять решения для обхода замедлений.