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VK создает собственную инфраструктуру, если произойдет отключение YouTube в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

YouTube в России генерирует около 35% всего трафика, и в случае отключения этого сервиса в РФ, другие доступные сервисы могут не справится с возросшей на них нагрузкой.

Компания VK готовится к отключению YouTube в России. Компания решила создать собственный CDN-сервис, который позволит быстро загружать видео на устройства пользователей.

CDN (Content delivery network) это сеть серверов, расположенных по всей стране. На них хранятся самые популярные в Сети ролики, за счет этого пользователь получает востребованный контент с ближайшего сервера с высокой скоростью загрузки.

Даже если YouTube и будет в дальнейшем работать в России, VK за счет CDN улучшит качество своих сервисов. Стоит отметить, что социальная сеть активно развивает свой видео-сервис.

В том числе, ведутся переговоры с популярными YouTube-блогерами. Сейчас VK считается самой популярной российской социальной сетью, в прошлом году ее аудитория выросла на 20 % и достигла 73 млн пользователей, а общий трафик VK в прошлом году вырос более чем в два раза.

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