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VK представит новую умную колонку «VK капсула про» этой осенью

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Технологический холдинг VK готовит к выпуску новую умную колонку «VK капсула про», которая будет представлена в первой половине осени 2024 года. Устройство получит обновленный дизайн и мощность звука в 65 Вт.

VK представит новую умную колонку "VK капсула про" этой осенью

«VK капсула про» будет оснащена новыми функциями управления умным домом, включая встроенные датчики температуры, влажности и освещенности, а также датчик присутствия, работающий на основе ультразвуковых волн.

Команда «Маруси» продолжает работу над улучшением функциональности голосовых AI-технологий. В первом квартале 2024 года пользователи провели на 50% больше времени с голосовым помощником VK по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С 2023 года команды «Маруси» и «VK капсулы» начали объединение в одно направление, развивая контентные и рекомендательные системы, искусственный интеллект и умные устройства. В мае 2024 года были запущены продажи «VK Капсул» в Белоруссии.

Источник: ТАСС.

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