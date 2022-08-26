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VK Play запустили бета-тестирование стриминговой платформы VK Play Live

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Разработчики VK Play запустили в бета-версии потоковый сервис VK Play Live.

Для того чтобы принять участие в проведении трансляций, игроку нужно подать заявку на сервисе.

После заявки геймер получит возможность вести трансляции в качестве вплоть до 4К, также ему предоставят возможность создавать неограниченное количество уровней подписки, начиная от 10 рублей.

Комиссия за донат будет составлять 10%, остальное будет направлено игроку.

По заявлению разработчиков, это «лучшие условия» на рынке. В разработке VK Play Live принимали участие специалисты сервиса монетизации стримов DonationAlerts.

Напомним, VK Play запустили в России с 25 апреля. Этот сервис объединяет в себе магазин игр, потоковый сервис и платформу облачного гейминга. Пока вся платформа работает в бета-тесте.

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