Визуализация корпуса Nothing Ear

Производитель аксессуаров Nothing по- прежнему отражает его миссию — иллюстрировать свои продукты с помощью инноваций и опережающих технологий, сохраняя при этом доступность.

Новое изображение настоящих беспроводных наушников Nothing Ear демонстрирует прозрачные компоненты и освежающий эстетический вид. Рендер был выпущен через твит Аюш Верма и демонстрирует футляр для наушников Nothing Ear. Утечка утверждает, что изображение было получено с веб-сайта партнера Nothing, хотя подлинность не была подтверждена. Однако концепция Nothing Ear тесно связана с более ранними утечками и тизерами устройства.

Рендер отражает минималистский изогнутый дизайн наушников с ушными вкладышами. На нем виден белый слой, экранирующий схему и аккумулятор корпуса. На картинке также указывается вероятность квадратного футляра, прозрачного нижнего слоя и короткой прозрачной ножки для бутонов.

Красный и черный лепестки, возможно, содержат микрофоны, которые улавливают окружающий шум с помощью активного шумоподавления, чтобы обеспечить убедительное впечатление от прослушивания.

Выставление Nothing Ear запланировано на 27 июля. Специальное издание с гравировкой серийного номера для первых 100 покупателей будет доступно только на StockX. Наушники Nothing Ear оценены в 99 долларов, что является самым дешевым вариантом для действительно беспроводных наушников. Соответствующие наушники TWS от Apple стоят 249 долларов.

Источник — Astera.