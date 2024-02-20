В соцсети Weibo появились фотографии ещё не выпущенного раскладного смартфона vivo X Fold 3, а инсайдерам удалось выяснить, почему на снимках показан интерфейс Mac.

Если верить инсайдерам, то Vivo запустит функцию управления Mac на грядущем Vivo X Fold 3, с помощью которого можно будет транслировать экран компьютера на смартфон по беспроводной сети.

Одно из фото показывает, что фиксированное положение двух половинок смартфона позволяет использовать его в режиме клонирования Mac, что создает эффект маленького «облачного ноутбука».

Что касается характеристик, то известно что внешний экран X Fold 3 и X Fold 3 Pro будет иметь разрешение 2748×1172 пикселей, а внутренний — 2480×2200 пикселей.

Корпус смартфона может быть выполнен из стекловолокна, а базовая версия раскладушки получит аккумулятор емкостью 5600 мАч.