Vivo запустила весеннюю распродажу смартфонов в России

Компания Vivo на территории РФ запустила акцию, в рамках которой на популярные модели смартфонов действует скидка в размере 15% и более.

Продажа таких смартфонов как Vivo V17 Neo и Y12 со скидками будет осуществляться в период с 28 апреля по 18 мая.

Заказать смартфоны в рамках акции можно на официальном сайте компании и на сайтах партнеров компании в России.

Так, смартфон Vivo V17 Neo можно купить в указанный период за 16 490 рублей, а модель Vivo Y12 обойдется в 9 990 рублей.