Главная » Новости

Vivo запатентовала телефон со съемным модулем камеры на дисплее

На чтение 2 мин Просмотров 388 Опубликовано

Vivo недавно получила патент Всемирной организации интеллектуальной собственности. Патент предназначен для нового инновационного дизайна, который демонстрирует смартфон со съемным модулем селфи-камеры под дисплеем.

Vivo запатентовала телефон со съемным модулем камеры на дисплее

Патент китайского производителя смартфонов описывает модуль камеры с дисплеем, который можно вынуть из корпуса телефона. Этот съемный модуль камеры будет вставлен в один из верхних углов смартфона, что позволит ему соединяться с корпусом без видимых выпуклостей. Кроме того, устройство по-прежнему будет предлагать полный фронтальный экран с подключенным к нему модулем или без него. Технология камер под дисплеем уже стала реальностью и уже некоторое время доступна на коммерческом рынке. Так что дизайн, хотя и новаторский, не совсем диковинный.

Vivo запатентовала телефон со съемным модулем камеры на дисплее

В патенте довольно подробно описаны схемы, показывающие механизм разблокировки, который позволяет пользователям отсоединять блок камеры. Кроме того, в нем также описаны две процедуры перемещения, которые позволяют модулю вращаться наружу, чтобы он служил типичным стрелком для селфи. Сам модуль будет содержать собственную линзу и не будет зависеть от линзы, прикрепленной к дисплею. Другими словами, он будет работать так же, как всплывающая камера.VivoХотя дизайн интересен, его практичность и использование все еще под вопросом. Наличие съемной камеры может быть полезно, поскольку она может действовать как удаленная камера, которую можно размещать и снимать, управляя ею со своего смартфона. Правда, неизвестно, поддерживает ли модуль какие-либо беспроводные приемники.

Источник — Astera.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе