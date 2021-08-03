Vivo только что подала патент на новый смартфон. В патенте изображен уникальный смартфон с суперзумом, обеспечивающим впечатляющее увеличение, который размещен во всплывающем механизме.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский производитель смартфонов подал этот патент в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) под названием «Модуль камеры, электронное устройство и метод управления модулем камеры». Согласно описанию патента, современные смартфоны поддерживают только «малое кратное увеличение». Но новейшие технологии от Vivo позволят его телефону предлагать «большое многократное увеличение». Проще говоря, бренд запатентовал новую технологию камеры, которая предлагает увеличение масштабирования с заметным диапазоном.

На данный момент компания уже предлагает определенные модели смартфонов с зум-объективом на задней панели. Это включает в себя подобные Vivo X30 Pro, который оснащен двумя телеобъективами, поддерживающими 2-кратное и 5-кратное увеличение. Примечательно, что в отчете LetsGoDigital также были представлены рендеры запатентованного устройства, в котором будет размещаться всплывающая камера с суперзумом, созданная Technizo Concept с графическим дизайном. Самым ярким аспектом этого модуля камеры с суперзумом является его уникальный всплывающий механизм.

В одном модуле размещены несколько линз, которые расширяются и складываются в основание. Другими словами, это похоже на пирамидальную конструкцию с самой верхней линзой, имеющей наименьшую площадь поверхности, а в основании находится датчик и все другие линзы рядом с ним. Глядя на патент, всего четыре линзы, и дополнительные линзы появляются в соответствии с потребностями пользователя в увеличении. Кроме того, эти линзы могут накладываться друг на друга, что позволяет увеличить диапазон масштабирования. Хотя в патенте не раскрывается величина оптического зума, в нем говорится, что он будет намного мощнее, чем нынешние смартфоны с зум-объективом.

Источник — Astera.