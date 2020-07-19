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Vivo запатентовала смартфон с поворотной нижней частью экрана

19.07.2020 16:11

Компания Vivo подала заявку на новый патент, в котором описывается смартфон с необычной конструкцией.
Vivo запатентовала смартфон с поворотной нижней частью экрана, подобно тому, как это было реализовано в Nokia 5700 XpressMusic.

Если последний был телефоном, то сейчас речь идет о смартфоне, в котором нижняя часть экрана вращается и могла бы послужить в качестве клавиатуры, либо выполнять роль видоискателя.

Основная камера в смартфоне должна быть тройная, а селфи-камера расположится в отверстии дисплея. Стоит отметить, что это всего лишь патент, который так и может остаться только на бумаге.

Vivo запатентовала смартфон с поворотной нижней частью экрана

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