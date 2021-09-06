Vivo запатентовал телефон со съемным модулем камеры с сенсорным дисплеем

Бренды смартфонов работают над инновационными способами сделать их телефоны доступными в полноэкранном режиме. Хотя мы видели всплывающие камеры и камеры с дисплеем, Vivo может работать над решением для съемной камеры.

Согласно отчету LetsGoDigital , китайский производитель смартфонов подал новый патент в WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Хотя устройство спереди напоминает обычный современный смартфон, его уникальным аспектом является съемный модуль камеры. Рассматриваемый модуль оснащен сенсорным дисплеем на одной стороне, а другой — двумя камерами и вспышкой между двумя датчиками изображения.

Этот съемный модуль расположен в центре верхней части выемки смартфона и удерживается на месте с помощью магнита. Кроме того, в патенте также описаны три режима, в первом из которых вторичный дисплей обращен вперед. Этот меньший дисплей будет иметь плотность пикселей, разрешение и частоту обновления, аналогичные основному экрану. Таким образом, если смотреть вперед, это позволяет устройству работать в полноэкранном режиме. Во втором режиме этот модуль ставится наоборот.

В этом случае камера будет обращена вперед и будет действовать как селфи-шутер, в то время как дисплей будет виден сзади. Другими словами, снимки селфи на смартфоне также будут предлагать высокое качество. К модулю прикреплено 10 разъемов, разделенных на два ряда по 5 точек контакта. Переходя в последний режим, модуль отделен от основного корпуса телефона и позволяет пользователям размещать его в любом месте для удаленной фотосъемки. Имейте в виду, что это все еще патент, и мы не можем узнать, действительно ли компания работает над таким устройством.