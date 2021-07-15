Vivo смартфон Y72 5G был запущен в Индии. Это первый смартфон Vivo под брендом Y с поддержкой 5G для индийского рынка. Основные особенности устройства включают дисплей с частотой 90 Гц, чипсет Snapdragon 480 и 48-мегапиксельные двойные камеры. Y72 5G появился в Индии как обновленная версия Vivo Y52s, которая дебютирует в мае в Китае.

Vivo Y72 5G находится в 6,58-дюймовый IPS ЖК — дисплей с каплевидной надреза, который обеспечивает пространство экрана на 90,6 процента. Экран предлагает разрешение FHD +, соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления 90 Гц. На правой стороне устройства есть качелька регулировки громкости и клавиша включения, в которую встроен датчик отпечатков пальцев.

Для съемки селфи и видеозвонков Vivo Y72 5G оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f / 1.8. Квадратный модуль камеры, доступный на задней панели устройства, имеет 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1.8, 2-мегапиксельную камеру с эффектом боке и светодиодную вспышку.

У Y72 5G присутствует чипсет Snapdragon 480 и 8 ГБ оперативной памяти. Он предлагает 4 ГБ виртуальной ОЗУ, большую внутреннюю память объемом 128 ГБ и работает на ОС Android 11 и FunTouch OS 11. Что касается подключения, Y72 5G предлагает две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Устройство имеет размеры 164,15 x 75,35 x 8,4 мм и вес 188 граммов.

Источник — Astera.