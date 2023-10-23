Vivo Y55t запущен в Китае с Dimensity 6020 и аккумулятором емкостью 5000 мАч

Сегодня, 23 октября 2023 года, компания Vivo представила на индийском рынке смартфон Vivo Y200 5G. Тем не менее, оказалось, что это не единственное устройство из серии Y, представленное компанией, так как на китайском рынке она также анонсировала модель Vivo Y55t. Кроме того, недавно были представлены модели Y33t и Y78t для китайского рынка, так что давайте рассмотрим это новое устройство.

Vivo Y55t оснащен 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 550 нит и частотой обновления 60 Гц. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6020 (который по сути является Dimensity 700), сопровождающийся 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного накопителя. Причем пользователи могут расширить память до 1 ТБ, используя слот для карт памяти.

Аккумулятор устройства вмещает 5000 мАч, поддерживая скромную быструю зарядку 15 Вт. Смартфон изначально работает на OriginOS 3, имеет толщину 8,07 мм и весит 190 граммов. На задней панели размещена двойная камера на 50 мегапикселей, а на передней — камера на 8 мегапикселей для селфи и видеозвонков. Среди других характеристик можно выделить разъем для наушников 3,5 мм, золотые окантовки вокруг камер, частоту дискретизации сенсорного экрана на уровне 240 Гц и сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку.

Китайский производитель анонсировал смартфон Vivo Y55t в двух вариантах памяти: 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Начальная цена первой составляет 999 юаней (приблизительно 136 долларов США), вторая продается за 1199 юаней (приблизительно 164 доллара США). Модель поступит в продажу 25 октября 2023 года и будет доступна в нескольких цветовых вариантах: черном, фиолетовом, зеленом и синем.