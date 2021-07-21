Vivo Y53s NFC запустят 22 июля в Индонезии

Vivo Indonesia подтвердила, что анонсирует смартфон Vivo Y53s NFC 22 июля в Индонезии. На официальных постерах, выпущенных брендом, раскрыты его ключевые аспекты и дизайн.

Как видно на плакате, Vivo Y53s будет поставляться с 64-мегапиксельной основной камерой. Он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ расширенной оперативной памяти и возможностью подключения NFC. Смартфон оснащен дисплеем с каплевидным вырезом и слегка толстым подбородком.

На правом краю устройства есть сканер отпечатков пальцев, а на задней панели — тройная камера. Ожидается, что телефон будет в градиентном синем и черном цветах.

Vivo Y53s NFC для Индонезии, похоже, тот же Y53s, который был официально представлен ранее в этом месяце во Вьетнаме. В Y53s имеет 6,58-дюймовую ЖК — панель, которая обеспечивает разрешение Full HD + и Helio G80 чипсет. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе FunTouch OS.

Y53s предлагает пользователям 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Для селфи он имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру на 64 мегапикселя (основная) + 2 мегапикселя (глубина) + 2 мегапикселя (макро). Его цена во Вьетнаме составляет 6 990,00 вьетнамских донгов (~ 305 долларов США).

Источник — Astera.