Vivo Y53s NFC запущен в Индонезии

Vivo представила смартфон Vivo Y53s NFC в Индонезии. Прибыл новый вариант 4G Vivo Y53s, который дебютировал в Индонезии в прошлом месяце. Оба телефона имеют идентичные характеристики, и единственная отличительная особенность нового — поддержка подключения NFC.

Vivo Y53s NFC имеет 6,58-дюймовую ЖК-панель Full HD + с каплевидным вырезом. Экран обеспечивает соотношение сторон 20: 9 и поддерживает цветовую гамму P3. Под капотом устройства присутствует чипсет Helio G80.

В телефоне 8 ГБ оперативной памяти, которая сочетается с 3 ГБ расширенной оперативной памяти. Устройство предлагает 128 ГБ встроенной памяти и специальный слот для карт памяти microSD. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Y53s NFC работает на Android 11 и FunTouch OS. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей, а в его настройках задней камеры есть основная камера на 64 мегапикселя, 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Источник — Astera.