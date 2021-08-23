Vivo Y33s запущен в Индии с Helio G80 SoC

На прошлой неделе появились новости о том, что vivo Y33 поступит в продажу сегодня (23 августа) в Индии. Как и ожидалось, телефон теперь официален в стране.

Недавно выпущенный vivo Y33s имеет пластиковую конструкцию с плоской рамой. Размеры телефона — 164,26 x 76,08 x 8 мм, вес — 182 г. Он доступен в двух цветах: Midday Dream и Mirror Black.

Устройство щеголяет 6,58-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2408 × 1080 пикселей (FHD +) и выемкой в ​​виде капли росы. Дисплей имеет соотношение экрана к корпусу 90,6% и покрывает 96% цветовой гаммы NTSC.

Телефон оснащен SoC MediaTek Helio G80 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты MicroSD). Он работает под управлением Funtouch OS 11.1 на базе Android 11 с поддержкой 4 ГБ расширенной оперативной памяти.

Что касается оптики, на задней панели смартфона находится тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельного датчика глубины. В то время как спереди у него есть камера на 16 МП.

Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, GALILEO), NFC, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Он также оснащен всеми необходимыми датчиками, такими как боковой датчик отпечатков пальцев, акселерометр, датчик внешней освещенности, компас, датчик приближения и гироскоп.

И последнее, но не менее важное: vivo Y33s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Источник — Astera.