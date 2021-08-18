Vivo Y33s и Vivo Y21s близятся к запуску в Индии

Согласно новому отчету 91mobiles, Vivo планирует выпустить в Индии два новых телефона серии Y, такие как Vivo Y33s и Vivo Y21.

Просочившиеся плакаты Vivo Y21 показывают, что он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей, соотношением сторон 20: 9 и соотношением экрана к корпусу 89 процентов. Он работает на чипсете Helio P35 и 4 ГБ оперативной памяти. Устройство будет предлагать 1 ГБ расширенной оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Он работает под управлением FunTouch OS 11.1 на базе Android 11. Он оснащен батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку 18 Вт. Для фотографии он оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой и системой с двумя камерами 13 + 2 мегапикселя. Другие функции устройства включают двойной 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y33s, который будет конкурировать с OPPO F19 и Samsung Galaxy M31, будет предлагать 6,58-дюймовый дисплей Halo FullView FHD +, соотношение сторон 20: 9 и площадь экрана 90,6%, чипсет Helio G80 , 8 ГБ свободного места. ОЗУ, 4 ГБ расширенной оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Он также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Телефон предлагает 16-мегапиксельную селфи-камеру и тройную камеру на 50 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. Он также предлагает двойной 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Хотя ожидается, что эти Vivo Y21 и Y33 скоро дебютируют в Индии, информации об их ценах нет.

Источник — Astera.