Vivo Y31s запущен ранее в этом году, как первый в мире смартфон на питании от Qualcomm Snapdragon 480 SoC. Спустя пару месяцев компания представила vivo Y31 Standard Edition с другим набором микросхем и дисплеем. Теперь, три месяца спустя, бренд выпустил еще одну модель из серии под названием vivo Y31s.

Недавно выпущенный vivo Y31s — это разбавленный вариант vivo Y31s Standard Edition. Два устройства различаются только конфигурацией хранилища и скоростью зарядки. Смартфон может похвастаться 6,51-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 1500: 1 и 16,7 миллиона цветов. Экран имеет соотношение сторон 20: 9, соотношение экрана к корпусу 89% и выемку в виде капли росы.

Телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. При необходимости пользователи могут использовать функцию расширенного ОЗУ 0,5 ГБ.

Что касается оптики, на задней панели телефона установлена ​​двойная камера 13 МП (ширина) + 2 МП (глубина). Внутри выемки также есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Смартфон поддерживает две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, NavIC). Другие особенности этого телефона включают разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, боковой датчик отпечатков пальцев, акселерометр, датчик внешней освещенности, компас и датчик приближения.

Источник — Astera.