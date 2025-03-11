Vivo Y29s 5G: Vivo добавила новинку в линейку смартфонов Y29

Vivo анонсировала новый смартфон Y29s 5G, который стал дополнением к серии Y29, включающей модели Y29 (4G) и Y29 (5G). Устройство уже доступно на глобальном сайте Vivo с полными спецификациями.

Vivo Y29s 5G оснащён 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 570 нит. Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 и предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD.

Камера устройства включает 50-мегапиксельный основной датчик и вспомогательный на 0,08 Мп, а для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает на Android 15 с Funtouch OS 15.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч поддерживает 15-ваттную зарядку, а для безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

Подключение осуществляется через Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C и GPS, с поддержкой NFC в некоторых регионах. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP64.

Цена Vivo Y29s 5G пока не объявлена, но он будет доступен в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ в цветах «титановое золото» и «нефритовый зелёный».