Vivo Y21e обнаружен в списке Geekbench с процессором Snapdragon 680

Сообщается, что Vivo работает над новым смартфоном под названием Vivo Y21e. Предполагаемый телефон появился на сайте тестирования Geekbench с некоторыми его ключевыми характеристиками. Это показывает, что он может дебютировать как первый в мире телефон на базе Snapdragon 680 SoC.

В базе данных Geekbench появился телефон Vivo с номером модели V2140. База данных IMEI V2140 показывает, что он может дебютировать на рынке под названием Vivo Y21e.

В списке Geekbench указано, что V2140 оснащен чипом Qualcomm, который имеет кодовое название Bengal. Такое же кодовое имя было использовано американским производителем микросхем для некоторых своих SoC среднего уровня. В листинге указано, что чипсет оснащен четырьмя ядрами ЦП, работающими на частоте 1,90 ГГц, а остальные четыре ядра ЦП работают на частоте 2,40 ГГц. Исходный код листинга показывает, что SoC включает в себя графический процессор Adreno 610. Эти подсказки показывают, что Vivo Y21e может работать на Snapdragon 680, о котором было объявлено ранее в этом месяце.

Возвращаясь к списку Vivo Y21e в Geekbench, он также показывает, что устройство имеет 3 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что устройство работает на Android 11. Если устройство направляется на китайский рынок, оно будет поставляться с пользовательским интерфейсом OriginOS, а если оно направляется на мировые рынки, оно будет поставляться с пользовательским интерфейсом FunTouchOS.

Больше ничего о спецификациях Vivo Y21e не известно. Что касается SoC Snapdragon 680 https, в нем используются тройные провайдеры Spectra 346, которые могут обрабатывать данные изображений с трех камер одновременно. SoC может работать с дисплеями Full HD + с частотой до 90 Гц. Его другие функции включают поддержку быстрой зарядки QC3, оптимизированный игровой процесс и модем Snapdragon X11 LTE.