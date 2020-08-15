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Vivo Y20 станет одним из первых, который получит Snapdragon 460

15.08.2020 19:28

Новый смартфон, который готовит компания Vivo, будет относиться к среднебюджетному сегменту.
Некоторые характеристики новинки стали известны уже сейчас. В первую очередь выяснилось, что Vivo Y20 станет одним из первых, который получит Snapdragon 460.

Последний является новым процессором, представленным в начале года. При этом пока ни одной коммерческой модели смартфона на нем еще не выпустили.

Vivo Y20 носит модельный номер V2027 и он уже появился в базе Geekbench, где помимо процессора указано, что в новинке установят 4 ГБ оперативной памяти.

В качестве операционной системы будет Funtouch OS на базе Android 10. Информации о других характеристиках пока нет.

Vivo Y20 станет одним из первых, который получит Snapdragon 460

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