Новый смартфон, который готовит компания Vivo, будет относиться к среднебюджетному сегменту.

Некоторые характеристики новинки стали известны уже сейчас. В первую очередь выяснилось, что Vivo Y20 станет одним из первых, который получит Snapdragon 460.

Последний является новым процессором, представленным в начале года. При этом пока ни одной коммерческой модели смартфона на нем еще не выпустили.

Vivo Y20 носит модельный номер V2027 и он уже появился в базе Geekbench, где помимо процессора указано, что в новинке установят 4 ГБ оперативной памяти.

В качестве операционной системы будет Funtouch OS на базе Android 10. Информации о других характеристиках пока нет.