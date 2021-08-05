Vivo Y12G с процессором Snapdragon 439 запущен в Индии

Vivo незаметно выпустила на индийский рынок смартфон Vivo Y12G. Смартфон был найден в списке на официальном сайте Vivo India, оставив нам его характеристики и цены.

Vivo Y12G — это бюджетный смартфон по цене 10 999 фунтов стерлингов (~ 148 долларов США) за вариант с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Имеется два цветовых варианта — Phantom Black и Glacier Blue. Смартфон доступен в открытой продаже на сайте Vivo India.

Если говорить о технических характеристиках, то ничего нового в смартфоне нет. Он имеет тот же набор внутренних компонентов, что и его братья и сестры Vivo Y12s 2021 и Vivo Y12a. Он оснащен 6,51-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD + (720 x 1600 пикселей).

Телефон оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой и двойной камерой на задней панели. Из двух датчиков на задней панели один является основным датчиком на 13 МП, а другой — с блоком глубины 2 МП. Эти датчики размещены на вертикальном островке камеры, который также содержит светодиодную вспышку.

Под капотом он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 439 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он также имеет слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти до 256 ГБ.

В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 10 Вт. Он поставляется с режимом Multi-Turbo 3.0, который уменьшает задержки в играх. Смартфон 4G оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку по лицу в целях безопасности. Он работает на Android 11 (FunTouch 11) из коробки.

Источник — Astera.