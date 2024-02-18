Vivo Y100t 5G запущен в Китае с Dimensity 8200 и 120-ватной зарядкой

Китайская компания Vivo представила новый телефон серии Y100 для китайского рынка. Устройство с названием Vivo Y100t, является улучшенной версией предыдущих моделей Y100 и Y100i.

В отличие от Y100 и Y100i, которые оснащены процессорами Snapdragon 695 и Dimensity 6020 соответственно, Y100t имеет более мощный процессор Dimensity 8200.

Vivo Y100t 5G имеет 6,64-дюймовый IPS-ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Телефон оснащен 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти.

Y100t имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 64-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Телефон также оснащен NFC, боковым сканером отпечатков пальцев и аудиоразъемом 3,5 мм. Его размеры составляют 164,58 x 75,8 x 8,79 мм, а вес — 200 грамм. Телефон доступен в белом и синем цветах.

Цена Vivo Y100t пока не объявлена, но станет известна 23 февраля, когда начнется прием предзаказов.