Vivo Y100 появится в продаже 27 октября в Китае

В начале текущего года компания Vivo представила смартфон Vivo Y100 на индийском рынке. Однако, согласно объявлению, 27 октября этого года ожидается дебют устройства с таким же названием на китайском рынке. Интересно, что это станет первым случаем за последние 12 лет, когда компания представит онлайн смартфон из серии Y. До этого модели данной серии можно было приобрести только в обычных магазинах.

Дизайн китайской версии Vivo Y100 имеет некоторые отличия от индийской модели. Важно отметить, что на его задней панели расположены всего две камеры и светодиодная вспышка. Общий стиль также выглядит более премиально в сравнении с индийским вариантом: края изогнуты, а не плоские. Характеристики передней панели пока остаются неизвестными, однако вполне возможно, что Vivo выберет изогнутый AMOLED-дисплей.

Для понимания ожидаемых характеристик китайской модели, можно обратить внимание на особенности индийской версии Y100. Она оснащена 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддерживает частоту обновления 90 Гц и обладает яркостью 1300 нит. Присутствует небольшой вырез под камеру. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 900 SoC с восемью ядрами и графическим процессором Mali G68. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ с возможностью расширения еще на 8 ГБ. Операционная система — FunTouchOS 13, базирующаяся на Android 13.

Для фотографий предусмотрена тройная основная камера: главный объектив на 64 МП с оптической стабилизацией изображения, а также два 2-МП датчика. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживая быструю зарядку 44 Вт. Присутствуют слот для карты microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты устройства — 158,91 x 73,53 x 7,73 мм, вес — 181 грамм. Относительно подключений предусмотрены две SIM-карты, поддержка 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и GPS.

Кроме того, Vivo сообщила, что их новая флагманская серия под названием Vivo X100 выйдет на китайский рынок 17 ноября. Вероятно, в начале следующего года эта серия также появится в мировой продаже.