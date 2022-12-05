Vivo X90 стал самым производительным Android-смартфонов за ноябрь 2022 года

Рейтинг самых производительных смартфонов ноября опубликовали специалисты AnTuTu.

В ноябре первое место в рейтинге занял Vivo X90, который работает на процессоре MediaTek DImensity 9200.

Следом в списке расположились модели на базе Snapdragon 8+ Gen 1, а именно OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro, iQoo 10 Pro, Lenovo Legion Y70, iQoo 10, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Extreme Edition и Vivo X Fold+.

Что касается лидера ТОПа, то его презентация состоялась 22 ноября. На китайском рынке этот аппарат оценен в 3,7 тыс. юаней за базовую версию или около 32 тыс. рублей.