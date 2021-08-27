Vivo X70t Pro замечен на Geekbench

В отчетах утверждается, что в предстоящую линейку Vivo X70 войдут три устройства, такие как Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro +. Свежая информация показывает, что серия X70 для Китая будет включать еще одну модель под названием Vivo X70t Pro. Этот телефон появился на сайте тестирования Geekbench сегодня с несколькими ключевыми характеристиками.

Телефон Vivo V2135A был замечен с прозвищем Vivo X70t Pro в базе данных IMEI. Это прозвище предполагает, что это может быть эксклюзивное устройство для Китая, такое как серия предшественников X60t. Список Geekbench для X70t Pro показывает, что он работает на чипсете Dimensity 1200, который упоминается как MT6893Z_C / CZA.

В листинге также указано, что он имеет 8 ГБ ОЗУ и загружается с ОС Android 11. В одноядерном тесте он набрал 866 баллов, а в многоядерном — 3075. Ожидается, что Vivo X70 и X70 Pro также будут поставляться с чипом Dimensity 1200. Следовательно, похоже, что X70t Pro может быть доработанной версией X70 Pro.

Ожидается, что Vivo представит серию смартфонов Vivo X70 на нескольких рынках, таких как Китай и Индия, в сентябре. Vanilla будет иметь 6,5-дюймовый плоский AMOLED-дисплей, тогда как вариант Pro будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-экран с изогнутыми краями. Обе модели оснащены тройными задними камерами и чипом Dimensity 1200. Модель Vanilla может иметь традиционную систему оптической стабилизации изображения, тогда как модель Pro может получить стабилизацию микрокадроса.

Модель Pro + будет оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями. Скорее всего, он будет работать на Snapdragon 888 SoC. Для фотографии он будет выставлять напоказ установку с четырьмя камерами. Ожидается, что серия X70 будет оснащена Vivo V1 ISP для расширенных возможностей фотографирования.

Источник — Astera.