Vivo X70 Pro замечен на Geekbench с основными характеристиками

Ранее на этой неделе на сайте сертификации Indonesia Telecom был обнаружен телефон Vivo с номером модели V2105. Листинг подтвердил, что это устройство поступит в Индонезию как Vivo X70 Pro. Тот же телефон посетил сайт тестирования Geekbench, чтобы раскрыть некоторые из его ключевых характеристик.

Список Geekbench для смартфона V2105 Vivo показывает, что он работает на чипе MediaTek Dimensity 1200. SoC упоминается в списке с номером модели MT6893Z_C / CZA.

В списке Geekbench также указано, что он имеет 12 ГБ ОЗУ и работает на ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 859 и 2638 баллов соответственно.

Недавно на том же сайте тестирования был замечен телефон Vivo с номером модели V2014. Также было обнаружено, что он оснащен процессором Dimensity 1200 SoC, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Глобальные версии Vivo X60 и X60 Pro, дебютировавшие ранее в этом году, оказались оснащены идентичными характеристиками. Единственное заметное различие между двумя устройствами заключается в том, что Vivo X60 поддерживает OIS, тогда как X60 Pro оснащен стабилизацией микрокадросов. Следовательно, похоже, что X70 и X70 Pro могут быть оснащены идентичными характеристиками, и они могут отличаться в основном в отделе камеры.

В прошлых отчетах утверждалось, что линейка Vivo X70 может стать официальной к середине сентября в Индии. X70 может стоить около 45000 рупий (~ 604 доллара), в то время как X70 Pro может быть оценен примерно в 50000 рупий (~ 671 доллар). X70 Pro + может стоить около 70000 рупий (~ 939 долларов).

Источник — Astera.