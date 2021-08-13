Vivo X70 Pro получил сертификаты Bluetooth SIG и IMDA

Недавние отчеты показали, что V2104 и V2105 — это номера моделей глобальных выпусков будущих смартфонов Vivo X70 и Vivo X70 Pro. Свежая информация показывает, что X70 Pro прошел сертификацию Bluetooth SIG и IMDA Сингапура. Эти сертификаты намекают, что серия X70 может стать официальной в ближайший месяц.

В то время как список IMDA V2105 не раскрывает никакой информации о спецификациях X70 Pro, его список Bluetooth SIG показывает, что он поддерживает подключение Bluetooth 5.2. X70 Pro недавно был замечен на сайте тестирования Geekbench с чипом Dimensity 1200, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Предполагается, что серия Vivo X70, направляющаяся в Китай, будет иметь разные модели. Вероятно, телефоны V2130A и V2134A, одобренные в июле органом 3C Китая, могут быть смартфонами X70 и X70 Pro. Эти телефоны с поддержкой 5G были замечены с быстрой зарядкой на 44 Вт от 3C. Предполагается, что более мощный Vivo X70 Pro + может поставляться с быстрой зарядкой на 66 Вт.

Говорят, что серия X70 оснащена процессором обработки сигналов изображения (ISP) собственной разработки Vivo. Его основной датчик может иметь диафрагму f / 1,5 и 5-осевую стабилизацию изображения. Вероятно, у модели Pro может быть стабилизация кардана. Серия X70 может иметь 6,56-дюймовый дисплей AMOLED FHD + с частотой обновления 120 Гц. Ходят слухи, что серия X70 может дебютировать в Индии к середине сентября. Предполагается, что X70 может стоить около 45000 рупий (~ 606 долларов США), тогда как X70 Pro может быть оценен примерно в 50000 рупий (~ 673 доллара США). X70 Pro + может стоить около 70000 рупий (~ 942 доллара).

Источник — Astera.