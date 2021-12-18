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Vivo X70 Pro Plus впервые попал в рейтинг лучших камер DxOMark, набрав 135 баллов

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Специалисты DxOMark рассказали о лучших камерах в смартфонах, акцентировав внимание на аппарат Vivo X70 Pro Plus.

Как сообщили специалисты компании DxOMark, на тестах были такие устройства как iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X70 Pro+, Google Pixel 6 Pro и многие другие.

При этом среди всех смартфонов особое внимание уделили Vivo X70 Pro Plus. Он оказался на 7-й строчке ТОП-10 вместе с Pixel 6 Pro.

Работу и возможности камеры смартфона оценили в 135 баллов.

Напомним, что в аппарате имеется главный сенсор Samsung GN1 разрешением 50 Мп, а также сверхширокоугольный датчик на 48 Мп и два телевика с 2 и 5-кратным оптическим приближением.

Отрицательная сторона у Vivo X70 Pro Plus – это медленная автофокусировка, небольшие шумы на видео и некоторое количество артефактов.

Vivo X70 Pro Plus впервые попал в рейтинг лучших камер DxOMark, набрав 135 баллов

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