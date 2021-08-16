Vivo, скорее всего, анонсирует серию смартфонов Vivo X70 в Китае в ближайший месяц. В прошлом году Vivo X60 и X60 Pro были выпущены с чипом Exynos 1080 в Китае, тогда как мировые рынки получили их варианты Snapdragon 870 SoC. Источник утверждает, что X70 и X70 Pro будет прибывать с различными наборами микросхем в Китае и глобальных рынках.

Смартфоны Vivo X70 и X70 Pro будут оснащены чипсетом Dimensity 1200 на международных рынках, утверждает аналитик. На основании последних отчетов можно сказать, что телефоны Vivo с моделями V2104 и V2015 могут быть номерами моделей Vivo X70 и X70 Pro, выходящих на мировые рынки.

Списки Geekbench для X70 и X70 Pro показали, что они будут поставляться с 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 11. Инспектор также заявил, что X70 и X70 Pro будут поставляться с чипсетом Exynos 1080 на китайских рынках. Дуэт будет поддерживать быструю зарядку 44 Вт, и они будут оснащены основной камерой Sony IMX766.

В прошлом месяце надежный аналитик из Китая заявил, что Vivo X70 будет иметь 6,56-дюймовую перфорированную панель AMOLED с разрешением 1080 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что модель Pro будет иметь то же самое.

Вполне вероятно, что X70 и X70 Pro будут оснащены идентичными характеристиками, и они могут отличаться только в отделе камеры. Вероятно, основная камера модели Pro может иметь стабилизацию микрокадросов, тогда как ванильная модель может поставляться с поддержкой обычной OIS.

Источник — Astera.