Vivo X60t Pro + имеет 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями. Он предлагает соотношение сторон 19,8:9, разрешение Full HD+ 1080×2376 пикселей, плотность пикселей 398ppi и частоту обновления до 120 Гц. Дисплей X60t Pro + интегрирован со сканером отпечатков пальцев.

Snapdragon 888 присутствует под капотом X60t Pro+. SoC сочетается с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. В устройстве установлена ​​батарея емкостью 4200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

X60t Pro+ имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Его основная камера оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Samsung GN1 с диафрагмой f/1,57, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX598 с микро-стабилизатором OIS, 12-мегапиксельным телеобъективом и 8-мегапиксельным телеобъективом перископа. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера.

X60t Pro+ загружается до Android 11 O и OriginOS UI 1.0. Он предлагает другие функции, такие как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC и USB-C. Итак, что отличает X60t Pro+ от существующего X60 Pro+ ? Единственное заметное различие между двумя устройствами заключается в том, что X60 Pro+ оснащен 32-мегапиксельным телеобъективом вместо 12-мегапиксельного телеобъектива, который есть на X60t Pro+.

X60 Pro + поступил в Китай в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Их цена составляет 4999 юаней (~ 773 долларов США) и 5 ​​999 юаней (~ 928 долларов США) соответственно. Доступен в классическом оранжевом и темно-синем цветах.

Источник — Astera.