Vivo X60 Pro+ 5G на базе процессора Snapdragon 888 стал доступен для заказа

Компания Vivo открыла прием предварительных заказов на свой новый флагманский смартфон Vivo X60 Pro+ 5G.

Производитель объявил о старте предзаказов, а наряду с этим опубликовал и официальное изображение, на котором показали устройство в сером и оранжевом исполнении.

Также сообщается о скорой презентации новинки, которая в продажу поступит до конца месяца в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Информации о стоимости новинки пока нет. Уже известно, что смартфон имеет процессор Snapdragon 888, а диагональ его экрана составит 6,56 дюймов с частотой обновления 120 Гц.

В основной камере будет четыре модуля, два из которых имеют разрешение 50 и 48 Мп, третий это модуль с пятикратным зумом, а четвертый предназначен для портретной съемки.

Кроме этого, сообщается о наличии 55-ватной зарядки и операционной системы OriginOS на основе Android 11.