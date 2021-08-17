vivo X60 получила снижение цен на 3000 фунтов стерлингов в Индии

Серия vivo X60 была запущена в Индии в конце марта. Три модели, а именно vivo X60, vivo X60 Pro и vivo X60 Pro +, отправились в страну. Спустя почти пять месяцев цена на ванильную модель в регионе снизилась на 3000 фунтов стерлингов.

В последнее время цены на смартфоны в Индии растут из-за нехватки комплектующих. Однако в случае с vivo X60 цена устройства снижается.

Смартфон дебютировал в стране по цене 37 990 и 41 990 вон для конфигураций хранилища 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ соответственно. Со снижением цены на 3000 те же варианты теперь стоят 34 990 и 39 990.

Это еще не все, покупатели также могут воспользоваться кэшбэком в размере 10% по картам, выпущенным избранными банками. Кроме того, клиенты получают единовременную бесплатную замену экрана.

Источник — Astera.