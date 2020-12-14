Vivo X60: основные характеристики официально раскрыты до премьеры в конце декабря

Меню
Поиск

USD/RUB: 72.93 EUR/RUB: 88.58 BTC/USD: 8756.9

15 : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Vivo X60: основные характеристики официально раскрыты до премьеры в конце декабря

14.12.2020 12:31

Ранее в этом году Vivo анонсировала смартфоны Vivo X50 , Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro + в июне. Недавние сообщения показали, что китайский бренд запустит серию смартфонов Vivo X60 в декабре. Утечка информации, появившейся на прошлой неделе, утверждала, что серия Vivo X60 выйдет из строя 28 декабря . Сегодня бренд выпустил плакат, подтверждающий внешний вид серии Vivo X60 сзади вместе с некоторыми ее ключевыми особенностями.

Официальный плакат подтверждает, что серия Vivo X60 будет оснащена чипсетом Exynos 1080 . В то время как Vivo работала с Samsung над разработкой 5-нм чипсета , компания сотрудничала с немецкой оптикой ZEISS для серии X60. Следовательно, похоже, что линейка Vivo X60 предложит не только первоклассную производительность, но и великолепные впечатления от фотографии.

Vivo X60: основные характеристики официально раскрыты до премьеры в конце декабря

Серия Vivo X50 оснащена системой камеры с подвесом на микро-кардане для съемки стабильного видео. Компания предложит еще лучший опыт использования Vivo X60, поскольку он оснащен сверхстабильным микро-стабилизатором. Плакат предполагает, что X60 будет иметь тройную камеру, тогда как модель Pro может быть наделена дополнительным квадратным объективом. Это мог быть телеобъектив в перископе. Ожидается, что серия X60 поступит в трех цветах, таких как градиентный синий, черный и белый.

Vivo еще предстоит раскрыть внешний вид моделей Vivo X60. Линейка X50 поставляется с экранами AMOLED с отверстием для перфорации в верхнем левом углу. Просочившиеся изображения серии Vivo X60, появившиеся в недавнем прошлом, показали, что на его экране есть перфорация, выровненная по центру вверху . Серия X60 станет первыми телефонами Vivo с предустановленным полностью новым пользовательским интерфейсом OriginOS . Считается, что сертифицированные 3C телефоны Vivo, такие как V2047A, V2046A и V2059A, могут быть смартфонами серии Vivo X60, поскольку они были замечены с быстрым зарядным устройством на 33 Вт.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги