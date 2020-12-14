Vivo X60: основные характеристики официально раскрыты до премьеры в конце декабря

Ранее в этом году Vivo анонсировала смартфоны Vivo X50 , Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro + в июне. Недавние сообщения показали, что китайский бренд запустит серию смартфонов Vivo X60 в декабре. Утечка информации, появившейся на прошлой неделе, утверждала, что серия Vivo X60 выйдет из строя 28 декабря . Сегодня бренд выпустил плакат, подтверждающий внешний вид серии Vivo X60 сзади вместе с некоторыми ее ключевыми особенностями.

Официальный плакат подтверждает, что серия Vivo X60 будет оснащена чипсетом Exynos 1080 . В то время как Vivo работала с Samsung над разработкой 5-нм чипсета , компания сотрудничала с немецкой оптикой ZEISS для серии X60. Следовательно, похоже, что линейка Vivo X60 предложит не только первоклассную производительность, но и великолепные впечатления от фотографии.

Серия Vivo X50 оснащена системой камеры с подвесом на микро-кардане для съемки стабильного видео. Компания предложит еще лучший опыт использования Vivo X60, поскольку он оснащен сверхстабильным микро-стабилизатором. Плакат предполагает, что X60 будет иметь тройную камеру, тогда как модель Pro может быть наделена дополнительным квадратным объективом. Это мог быть телеобъектив в перископе. Ожидается, что серия X60 поступит в трех цветах, таких как градиентный синий, черный и белый.

Vivo еще предстоит раскрыть внешний вид моделей Vivo X60. Линейка X50 поставляется с экранами AMOLED с отверстием для перфорации в верхнем левом углу. Просочившиеся изображения серии Vivo X60, появившиеся в недавнем прошлом, показали, что на его экране есть перфорация, выровненная по центру вверху . Серия X60 станет первыми телефонами Vivo с предустановленным полностью новым пользовательским интерфейсом OriginOS . Считается, что сертифицированные 3C телефоны Vivo, такие как V2047A, V2046A и V2059A, могут быть смартфонами серии Vivo X60, поскольку они были замечены с быстрым зарядным устройством на 33 Вт.