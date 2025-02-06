Vivo X200 Pro возглавил январский рейтинг ТОП-10 бенчамарка AnTuTu

В январском рейтинге Antutu флагманских устройств Android первое место занял Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition со средним баллом 2,89 миллиона.

Этот смартфон, оснащенный процессором DNT 9400, демонстрирует отличные характеристики в производительности, дизайне и автономной работе.

На втором месте оказался OnePlus Ace5 Pro с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition, который набрал 2,88 миллиона баллов. Этот смартфон предлагает высокую производительность и удобство в играх. Третье место занял Red Devil 10 Pro+ с результатом 2,87 миллиона, который также оптимизирован для игр.

Четвертое и пятое места заняли iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite (2,85 миллиона) и iQOO Neo10 Pro на Dimensity 9400 (2,83 миллиона). В топ-10 также вошли Vivo X200, Vivo X200 Pro mini и OnePlus 13, а замыкают список Oppo Find X8 Pro и Honor Magic 7 Pro.