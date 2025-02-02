Vivo X200 Pro Mini готовится к международному запуску

Мини-версия флагманского Android-смартфона Vivo, X200 Pro Mini, готовится к выходу на международный рынок. Ожидается, что сначала он станет доступен в Индии и будет конкурировать с Xiaomi 15 и iPhone 16 Pro благодаря OLED-дисплею того же размера и мощному чипсету MediaTek.

Смартфоны Vivo X200 и X200 Pro уже доступны в Европе, но версия Mini пока продавалась только в Китае. Блогер вместе с инсайдером Йогешем Браром сообщает, что устройство вскоре появится в Индии.

X200 Pro Mini меньше стандартной модели с 6,31-дюймовым экраном, но имеет тройную 50-мегапиксельную основную камеру, включая улучшенный сенсор, как в Pro-версии. Он также оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400 и единственным плоским экраном в линейке.

Кроме того, Mini может стать первым среди компактных, но мощных смартфонов, таких как ожидаемый OnePlus 13 Mini. Ожидается, что X200 Pro Mini выйдет на мировой рынок во втором квартале 2025 года, но пока неизвестна его цена. Для сравнения, обычный X200 в Индии стоит от 65 999 рупий (~763 доллара), а Pro-версия — 94 999 рупий (~1098 долларов).