Vivo X100s показали на «живых» снимках незадолго до анонса

На Weibo появились новые изображения, которые дают представление о дизайне Vivo X100s.

Известно, что предыдущая модель, Vivo X100, была представлена в ноябре 2023 года и имела OLED-панель с изогнутыми краями.

Как выяснилось, новый Vivo X100s будет оснащен плоским дисплеем. На первом изображении видно, что предполагаемая модель Vivo X100s имеет плоский экран.

По изображениям кажется, что края Vivo X100s плоские, а форма камеры остается круглой. На задней панели расположены три камеры и логотип Zeiss. В правом верхнем углу задней панели также видна вертикально расположенная светодиодная вспышка.

Также известно, что 7 мая компания MediaTek планирует представить чип Dimensity 9300 Plus на конференции разработчиков MediaTek Dimensity Developers Conference (MDDC) в Китае. Dimensity 9300 Plus будет улучшенной версией чипа Dimensity 9300, который использовался в смартфонах Vivo X100 и X100.

Помимо Vivo X100s, появились слухи о возможном анонсе модели Vivo X100s Pro. Ожидается, что оба устройства станут первыми телефонами, оснащенными чипом Dimensity 9300 Plus. Смартфоны должны дебютировать до конца мая.