Vivo X Fold3 стал самым лёгким и тонким складным смартфоном в мире

Компания vivo представила две новые модели складных смартфонов — X Fold3 и X Fold3 Pro.

Внешний вид обеих моделей практически идентичен, но есть некоторые различия в размерах и весе. Обычная модель X Fold3 весит всего 219 граммов при толщине в раскрытом виде 4,65 мм, тогда как Pro-модель весит 236 граммов с толщиной одной половины 5,2 мм. Эти различия связаны с разными камерами и аккумуляторами.

Смартфоны оснащены новым шарниром из углеродного волокна, что позволяет снизить вес и обеспечивает до 500 000 складываний без проблем.

Внешний экран защищен бронированным стеклом, которое в 11 раз прочнее, чем в предыдущей модели, а задняя крышка выполнена из материала, который в 15 раз прочнее. Компания также заявляет, что Pro-модель защищена от воды по стандарту IPX8.

Оба смартфона оборудованы 6,53-дюймовым внешним экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри используется 8,03-дюймовый экран AMOLED E7 с разрешением 2480х2200 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц.

Производитель установил в X Fold3 Pro процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор ёмкостью 5700 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. В X Fold3 используется процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч.

Цены на модель X Fold3 начинаются от 970 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и достигают 1249 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Цены на модель X Fold3 Pro составляют 1385 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти и 1525 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.