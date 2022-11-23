Vivo выпустила смартфон Vivo X90 на базе нового процессора Dimensity 9200

Vivo представила новую флагманскую серию смартфонов Vivo X90. На презентации показали Vivo X90 Pro+ и более простые Vivo X90 и Vivo X90 Pro, где последние два получили процессор Dimensity 9200 от MediaTek, а Vivo X90 Pro+ создан на базе новейшего Snapdragon 8 Gen 2.

Vivo X90 и Vivo X90 Pro можно заряжать зарядкой мощностью 120 Вт, при этом производитель на презентации не стал раскрывать данные про скорость зарядки встроенного аккумулятора.

В Vivo X90 установили аккумулятор на 4810 мАч, а в Vivo X90 Pro — на 4870 мАч, причем есть поддержка и беспроводной зарядки на 50 Вт.

В новинках установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешение экрана составляет 2800х1260 пикселей, а частота обновления 10 Гц.

С фронтальной стороны Vivo X90 и Vivo X90 Pro находится 32 Мп камера, на тыльной стороне расположена тройная камера. В Vivo X90 основной модуль на 50 Мп Sony IMX866 с поддержкой оптической стабилизации. Его дополняет 12 Мп датчик со сверширокоугольной оптикой и 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом.

В Vivo X90 Pro основная камера получила дюймовый 50 Мп датчик Sony IMX989 с диафрагмой f/1.75. Также в блоке основной камеры находится телефотообъектив на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.

Аппараты будут предлагаться с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти.

В продажу Vivo X90 и Vivo X90 Pro поступят с 6 декабря по цене от 520 до 840 долларов в зависимости от модели и объёма памяти.