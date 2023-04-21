Vivo выпустила раскладной смартфон Vivo X Fold2 с батареей на 4 800 мАч

Vivo представила раскладной флагманский смартфон X Fold2, который на рынке должен составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold4 и Oppo Find N2.

Новый аппарат получил ряд особенностей, которые выгодно отличают его на фоне конкурентов. Так, в смартфоне самый яркий экран среди подобных устройств, надежные петли, сделанные из авиационного металла и два ультразвуковых датчика, расположенных под экранами.

В основе Vivo X Fold2 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0. заявлена большая испарительная камера площадью 2558 мм2. и специальный чип, который повышает качество снимков.

Внешний экран в аппарате 6,53-дюймовый с разрешением 2520х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость дисплея 1600 кд/кв, причем под внешним экраном находится сканер отпечатка пальца, такой же сканер разместили под внутренним гибким дисплеем, который обладает разрешением 2160х1916 пикселей и соотношением сторон 4:3,55.

Внутренний экран еще ярче чем внешний, и его пиковая яркость составляет 1800 кд/кв.м.

Производитель заявляет, что сверхлегкие петли из авиационной стали выдерживают больше 400 тыс. циклов открытия и закрытия смартфона.

Питается смартфон от аккумулятора на 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, такой блок питания аккумулятор от 0 до 100% зарядит за 26 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки.

В каждом экране установлена 16 Мп камера. Основная камера состоит из датчиков: 50 Мп (сенсор Sony IMX866) и двух 12 Мп Sony IMX663, которые совместили со сверхширокоугольным и портретным объективами.

Аппарат также получил Wi-Fi 7, NFC и стереодинамики, три микрофона и ИК-порт. В продаже будет две версии Vivo X Fold2 — на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 1310 и 1455 долларов.