Главная » Новости

Vivo выпустила на рынок Индии среднебюджетный смартфон Vivo V30e

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Vivo V30e — это новый смартфон среднего класса в линейке Vivo V30, представленный на индийском рынке.

Vivo выпустила на рынок Индии среднебюджетный смартфон Vivo V30e

Дизайн Vivo V30e отличается тонким профилем и круглым модулем камеры на задней панели. Задняя панель выполнена в двухцветном исполнении и доступна в вариантах цветов Velvet Red и Silk Blue. Устройство также имеет пыле- и водонепроницаемость, соответствующую стандарту IP64.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. В отношении камер, у Vivo V30e есть две задние камеры, включая 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Селфи-камера имеет разрешение 50 Мп и автофокус.

Внутри Vivo V30e установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и доступны варианты хранения на 128 ГБ и 256 ГБ.

Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Он поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 на базе Funtouch OS 14.

Цена Vivo V30e составляет 27 999 рупий (31 тыс.рублей) за вариант с 128 ГБ памяти и 29 999 рупий (33 тыс. рублей) за вариант с 256 ГБ памяти.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.