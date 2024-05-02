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Vivo выпустил бюджетный смартфон Vivo Y38 с 5G и АКБ на 6000 мАч

Автор На чтение 2 мин Просмотров 49 Опубликовано

Vivo официально представила свой последний бюджетный смартфон, Vivo Y38 5G, на рынке Тайваня.

Vivo выпустил бюджетный смартфон Vivo Y38 с 5G и АКБ на 6000 мАч

Основным преимуществом Vivo Y38 5G является его 6,68-дюймовая IPS-ЖК-панель с разрешением HD+ 1612 x 720 пикселей, обеспечивающая четкое и яркое отображение.

С частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 264ppi, пользователи смогут наслаждаться плавными и детализированными видео и играми. Более того, максимальная яркость до 1000 нит обеспечивает отличную видимость даже на ярком солнце. Для аудиофилов в устройстве предусмотрены два стереодинамика.

Vivo выпустил бюджетный смартфон Vivo Y38 с 5G и АКБ на 6000 мАч

Внутри Vivo Y38 5G находится чипсет Snapdragon 4 Gen 2, который работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

Смартфон предлагает 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и расширяемый слот для карт microSD, позволяющий пользователю хранить больше данных и файлов.

Операционная система Android 14, на которой работает устройство, дополнена пользовательской оболочкой FunTouch OS 14.

Одной из важных особенностей Vivo Y38 5G является его емкий аккумулятор на 6000 мАч, который обещает долгое время работы без необходимости зарядки.

Vivo выпустил бюджетный смартфон Vivo Y38 с 5G и АКБ на 6000 мАч

Благодаря быстрой зарядке мощностью 44 Вт, пользователи смогут быстро восстановить заряд устройства и продолжить свои дела.

Камеры также не остаются без внимания, с 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, дополненной 2-мегапиксельной камерой и кольцевой светодиодной вспышкой.

Vivo Y38 5G предлагает и другие полезные функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 5G-связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и порт USB-C.

Боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает быстрое и безопасное разблокирование устройства. Стоит отметить, что, несмотря на свою бюджетность, смартфон не оснащен аудиоразъемом 3,5 мм.

Кроме того, Vivo Y38 5G имеет рейтинг IP64, что делает его устройством, защищенным от пыли и брызг воды.

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