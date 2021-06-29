Vivo V51A с 6 ГБ оперативной памяти анонсирован в Индии

Vivo анонсировала смартфон Vivo Y51A в начале этого года. Он был выпущен в единственном варианте с 8 ГБ оперативной памяти. Теперь китайский производитель анонсировал новую версию телефона с 6 ГБ оперативной памяти для Индии.

В естественных условиях Y51A в новом варианте имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 ГБ. Эта модель стоит 16 990 рупий (~ 229 долларов), и в настоящее время она доступна только в интернет-магазине Vivo India. Его можно приобрести в таких цветах, как Crystal Symphony и Titanium Sapphire. Заинтересованные покупатели могут воспользоваться предложениями с нулевым первоначальным взносом от Bajaj Finance, IDFC First Bank, HDB, Home Credit, TVS Credit и Zest Money. Пользователям Vi, пользующимся пакетом пополнения на 819 рупий, будет предоставлена ​​расширенная гарантия на 1 год от бренда.

Существующий вариант Vivo Y51A с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 17 990 рупий (~ 242 доллара США). Этот вариант доступен для покупки в интернет-магазинах Amazon India, Flipkart и Vivo India.

Vivo Y51A оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем IPS FHD + и оснащен чипсетом Snapdragon 662. Устройство поставляется с 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ памяти и слотом для карт памяти microSD.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C. У него 16-мегапиксельная передняя камера, а на задней — 48-мегапиксельная основная линза, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная линза. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.