Vivo V50e: в Индии дебютировал новый доступный смартфон

сегодня начинается, продажа стартует 17 апреля на официальном сайте Vivo, Flipkart и в магазинах.

: 28 999 рупий (28 400 руб.) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и 30 999 рупий (30 400 руб.) за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

: Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на дисплее и двойные стереодинамики.

: FunTouch OS 15 на базе Android 15, с обновлениями 3 года и обновлениями безопасности 4 года.

: Доступен в версиях 128 ГБ и 256 ГБ на базе UFS 2.2.

: Тонкий (7,39 мм) и легкий (186 г), с защитой IP68/69.

Компания Vivo представила Vivo V50e в Индии как более доступную версию для смартфона V50. Устройство обладает рядом неплохих характеристик, включая изогнутый дисплей и зарядное устройство.