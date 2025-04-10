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Vivo V50e: в Индии дебютировал новый доступный смартфон

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Компания Vivo представила Vivo V50e в Индии как более доступную версию для смартфона V50. Устройство обладает рядом неплохих характеристик, включая изогнутый дисплей и зарядное устройство.

Vivo V50e: в Индии дебютировал новый доступный смартфон

Основные характеристики

  • Дисплей : 6,77-дюймовый AMOLED, разрешение 1,5К, частота обновления 120 Гц, яркость до 1800 нит.
  • Корпус : Тонкий (7,39 мм) и легкий (186 г), с защитой IP68/69.
  • Процессор : MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти (с поддержкой 8 ГБ).
  • Память : Доступен в версиях 128 ГБ и 256 ГБ на базе UFS 2.2.
  • Аккумулятор : 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Камеры

  • Фронтальная : 50 МП с автофокусом.
  • Задняя : основной сенсор Sony IMX882 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 8 МП и светодиодная вспышка.

Vivo V50e: в Индии дебютировал новый доступный смартфон

Программное обеспечение и подключение

  • ОС : FunTouch OS 15 на базе Android 15, с обновлениями 3 года и обновлениями безопасности 4 года.
  • Подключение : Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на дисплее и двойные стереодинамики.

Цена и доступность

  • Стоимость : 28 999 рупий (28 400 руб.) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и 30 999 рупий (30 400 руб.) за версию 8 ГБ + 256 ГБ.
  • Цвета : Сапфирово-синий и жемчужно-белый.
  • Предварительное бронирование сегодня начинается, продажа стартует 17 апреля на официальном сайте Vivo, Flipkart и в магазинах.
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