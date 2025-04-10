Vivo V50e: в Индии дебютировал новый доступный смартфон

Компания Vivo представила Vivo V50e в Индии как более доступную версию для смартфона V50. Устройство обладает рядом неплохих характеристик, включая изогнутый дисплей и зарядное устройство.
Основные характеристики
- Дисплей : 6,77-дюймовый AMOLED, разрешение 1,5К, частота обновления 120 Гц, яркость до 1800 нит.
- Корпус : Тонкий (7,39 мм) и легкий (186 г), с защитой IP68/69.
- Процессор : MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти (с поддержкой 8 ГБ).
- Память : Доступен в версиях 128 ГБ и 256 ГБ на базе UFS 2.2.
- Аккумулятор : 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.
Камеры
- Фронтальная : 50 МП с автофокусом.
- Задняя : основной сенсор Sony IMX882 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 8 МП и светодиодная вспышка.
Программное обеспечение и подключение
- ОС : FunTouch OS 15 на базе Android 15, с обновлениями 3 года и обновлениями безопасности 4 года.
- Подключение : Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на дисплее и двойные стереодинамики.
Цена и доступность
- Стоимость : 28 999 рупий (28 400 руб.) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и 30 999 рупий (30 400 руб.) за версию 8 ГБ + 256 ГБ.
- Цвета : Сапфирово-синий и жемчужно-белый.
- Предварительное бронирование сегодня начинается, продажа стартует 17 апреля на официальном сайте Vivo, Flipkart и в магазинах.