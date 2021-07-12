vivo V21e сменится vivo V23e

Китайский производитель мобильных телефонов vivo еще не выпустил все модели серии vivo V21 в Индии. Однако компания уже приступила к сертификации преемника модельного ряда — серии vivo V23. Одна из моделей предстоящей серии была замечена в базе данных.

Согласно новому открытию технического лидера, на смену серии vivo V21 придет серия vivo V23. Он заметил устройство из этой предстоящей линейки.

Телефон, который он встретил в базе данных IMEI, — vivo V23e. Номер модели этого телефона — V2116. Судя по бренду, он станет прямым преемником vivo V21e.

Следовательно, мы можем ожидать, что vivo V23e будет похож на vivo V21e с некоторыми улучшениями. Для тех, кто не знает, vivo V21e поставляется в вариантах 4G и 5G . Следовательно, грядущий vivo V23e также может появиться в двух версиях.

Обнаруженная модель является версией устройства LTE. Потому что vivo известна тем, что использует брендинг 5G для своих бюджетных и средних телефонов с возможностью подключения 5G.

К сожалению, неизвестно, когда vivo официально представит этот телефон. В любом случае, мы можем ожидать таких функций, как дисплей AMOLED, три или более задних камеры, SoC среднего уровня только для 4G, батарея емкостью 4000 мАч или более, зарядка 33 Вт или более и яркий дизайн.

Источник — Astera.