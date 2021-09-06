Vivo V1 официально запущен как первый ISP-чип собственной разработки компании

Vivo работала над своим собственным чипом Image Signal Processor (ISP), который недавно просочился в сеть. Вскоре после этого исполнительный вице-президент компании Ху Байшань официально подтвердил, что компания действительно готовится к запуску чипа Vivo V1 ISP.

Сегодня китайская компания официально выпустила свой первый чип собственной разработки под названием Vivo V1, который представляет собой процессор обработки изображений. Также было подтверждено, что будущие смартфоны серии Vivo X70 будут оснащены этим новым чипом.

Для запуска этого нового чипа Vivo V1 команда из более 300 человек работала более 24 месяцев в отделе исследований и разработок, а китайская компания тесно сотрудничала с производителями процессоров для смартфонов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы Vivo V1 ISP с основным процессором без каких-либо проблем с совместимостью.

Компания утверждает, что новый чип V1 предлагает высокую вычислительную мощность, низкую задержку и низкое энергопотребление. Наряду с обработкой сложных вычислений на высокой скорости, он также может выполнять параллельную обработку данных, таких как GPU и DSP. Тем не менее, компания добавляет, что Vivo V1 значительно улучшил коэффициент энергоэффективности по сравнению с DSP и CPU, даже когда он сталкивается с большим количеством сложных операций.

Vivo оптимизировала архитектуру хранения данных, а также высокоскоростные схемы чтения и записи внутри чипа, чтобы максимизировать возможности одновременной обработки. Он может обеспечить эквивалент 32 МБ кэш-памяти на кристалле.

Компания утверждает, что она превосходит нынешние флагманские настольные процессоры, когда дело доходит до шумоподавления в реальном времени с малой задержкой и вставки кадров. При обработке задач с таким же объемом вычислений на высокой скорости специальный алгоритм в Vivo V1 снижает энергопотребление аппаратной схемы примерно на 50 процентов.

Vivo также работала с командой Zeiss, чтобы преодолеть технические ограничения, такие как процесс и выход, и теперь стеклянные линзы могут обеспечивать высокий коэффициент пропускания света, сверхнизкую дисперсию и термическую стабильность. Процесс динамической оптической калибровки AOA используется для регулировки уменьшения резкости из-за ошибок толщины линзы и погрешностей эксцентрика линзы.

Китайская компания также представила технологию покрытия SWC, которая обеспечивает полное подавление отраженного света, а коэффициент отражения снижается до минимума 0,1%, что значительно улучшает качество.

Vivo и Zeiss также работали над производительностью 140 цветовых карт и алгоритмами трехмерной матрицы отображения цветов, чтобы настроить 262 144 параметра, чтобы сделать оттенок более точным, а обработку насыщенности — более точной. В результате точность цветового тона ΔE увеличивается примерно на 15,5%, обеспечивая более естественные цвета.

Как уже отмечалось, чип Vivo V1 ISP будет установлен в грядущих смартфонах серии Vivo X70, которые должны быть официально выпущены на китайский рынок 9 сентября в 19:30 по местному времени. Ожидается, что вскоре после запуска в Китае линейка смартфонов будет представлена ​​во всем мире.